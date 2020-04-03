Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 25 arttı - Son Dakika
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Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 25 arttı

6 saat önce

AKDENİZ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2020 Mart ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 179 milyon dolara ulaştığını, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin ise bu dönemde yüzde 16 artış yakalayıp,...

Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 25 arttı, System.String[]

AKDENİZ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2020 Mart ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 179 milyon dolara ulaştığını, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin ise bu dönemde yüzde 16 artış yakalayıp, 83 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yaş meyve sebze sektörünün milyonlarca insanın geçim kaynağı olduğunu ve milli ekonomiye net döviz girdisi sağlayan sektörler arasında ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Başkan Sin, koronavirüs salgınının uluslararası alanda yaratmış olduğu etkiye rağmen Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbir Paketi ve Temassız İhracat Modeli gibi çözümler sayesinde yaş meyve sebze ihracatını kesintiye uğramadan devam ettirdiklerini söyledi. Mart ayında yaş meyve sebze sektörü olarak 286 bin 710 ton ihracat gerçekleştirerek ülkeye 178 milyon 866 bin dolar döviz kazandırdıklarını açıklayan Sin, bu dönemde yaş meyve sebze ihracatında taze sebzenin 89,58 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığını, narenciye ihracatının 63,82 milyon dolar, taze meyve ihracatının ise 24,66 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Başkan Sin, mart ayında en çok ihraç edilen ürünlerin 52,53 milyon dolar ile domates, 29,46 milyon dolar ile limon ve 18,94 milyon dolar ile biber olduğu bilgisini verdi.

EN FAZLA İHRACAT RUSYA, ROMANYA VE UKRAYNA'YA

Mart ayında en fazla yaş meyve sebze ihraç edilen ülkelerin başında yüzde 23 artış ve 52,26 milyon dolar ile Rusya'nın geldiğini açıklayan Başkan Nejdat Sin, "Rusya'yı, yüzde 43 artış ve 21 milyon dolar ile Romanya, yüzde 77 artış ve 14,53 milyon dolar ile Ukrayna takip ediyor. Bu ayda en fazla ihracat artışı kaydettiğimiz ülkelerin başında ise yüzde 301 artış ve 5,34 milyon dolar ile Polonya, yüzde 130 artış ve 6 milyon dolar ile Sırbistan, yüzde 91 artış ve 2,53 milyon dolar ile Bosna Hersek yer aldı" dedi.

İHRAÇATTA İLK ÇEYREKTE YÜZDE 25,38 ARTIŞ

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının 2020 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,38 artışla 637 milyon 733 bin dolar olduğunu açıklayan Başkan Sin, bu dönemde ihraç edilen toplam yaş meyve sebze miktarının ise 1 milyon 55 bin ton olduğunu aktardı. Başkan Sin, "Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak ise bu dönemde yüzde 22,84'lük artış kaydederek, 326 milyon 178 bin dolarlık ihracat performansı gösterdik" dedi.

Başkan Sin, "Yılın ilk üç ayında en çok ihraç ettiğimiz ürün 157,21 bin ton miktar ve 126,36 milyon dolar değer ile domates oldu. Bunu 223,57 bin ton miktar ve 122,85 milyon dolar değer ile mandarin, 143,59 bin ton miktar ve 89,11 milyon dolar değer ile limon takip etti. Yine bu dönemde en fazla yaş meyve sebze ihraç edilen ülkelere baktığımızda 200 milyon dolar ile Rusya'nın ilk sırada, 59,30 milyon dolar ile Romanya'nın ikinci, 55,41 milyon dolar ile Ukrayna'nın ise üçüncü sırada yer aldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.


Türkiye, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:22 Kaynak: DHA

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