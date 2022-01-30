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Yaş meyve sebze ihracatında 3 yıldır Mersin zirvede - Son Dakika

Yaş meyve sebze ihracatında 3 yıldır Mersin zirvede

30.01.2022 11:05

Türkiye'nin geçen yılki 3 milyar 83 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 673 milyon 334 bin dolarlık kısmını gerçekleştiren Mersin, sektörde en fazla dış satım yapan kent oldu.

Türkiye'nin geçen yılki 3 milyar 83 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 673 milyon 334 bin dolarlık kısmını gerçekleştiren Mersin, sektörde en fazla dış satım yapan kent oldu.

Mersin, yaş meyve ve sebze ihracatında Türkiye ekonomisine 2019'da 551 milyon 550 bin dolar, 2020'de 653 milyon 539 bin dolar, 2021'de 673 milyon 334 bin dolarlık katkıyla son 3 yılda zirvedeki yerini korudu.

Yaş meyve ve sebze ihracatında değer bazında son 3 yılda düzenli artış yakalayan Mersin'in bu süre içinde ülke ekonomisine katkısı toplam 1 milyar 878 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin, Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında 2 milyar 729 milyon dolar olan yaş sebze meyve ihracatı, 2021'de yüzde 13 artışla 3 milyar 83 milyon dolara ulaştı.

"Türkiye'nin yaş meyve sebze deposu" olarak anılan Mersin, 2021'de 673 milyon 334 bin dolarlık dış satımla, en fazla döviz girdisi sağlayan kentler arasında ilk sırada yer aldı.

Mersin'in ihracatı bu dönemde miktar bazında yüzde 2, değer bazında yüzde 3 yükseldi.

Yaş meyve ve sebze ihracatında lider Mersin'i, sırasıyla Antalya ve Hatay takip etti.

Mersin'in muz, limon, yenidünya, çilek, erik, kabak, keçiboynuzu ve badem üretiminde de birincilikleri bulunuyor.

"Türkiye'nin tarım ve ihracatına büyük katkı sunan kentiz"

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine, kentin verimli topraklara sahip olduğunu ve elverişli iklim yapısıyla ülke tarımında ön plana çıktığını söyledi.

Kentin birçok üründe birinciliğinin bulunduğunu aktaran Abalı,"Türkiye yaş meyve sebze ihracatında Türkiye birincisiyiz. Bu bakımdan Türkiye'nin tarım ve ihracatına büyük katkı sunan kentiz. Bir yılda iki, üç defa ekilebilen tarlalarımız mevcut. Dolayısıyla çiftçilerimiz ve biz hiç durmuyoruz. Liman kenti olduğumuzdan dolayı aynı zamanda ihracat kapısı olmamızdan dolayı birçok ülkeye Mersin'den ihracat gerçekleşmekte." diye konuştu.

Son yıllarda Mersin'in yaş meyve sebze ihracatında birinciliği elden bırakmadığına değinen Abalı, şöyle devam etti:

"Bu ihracatın gerçekleşmesinde Mersin çiftçilerimizin büyük emek ve katkısı var. Onlar üretmese biz bu ihracatı yapamayız. Biz de ekiplerimiz olarak sürekli sahadayız. Projeler ürettik. Çok fazla sayıda eğitim verdik. Personelimizle birlikte hiç durmadık. Şuna inanıyoruz; tarım sahada, tarlada yapılır. Biz sahadaydık, olması gereken buydu.

Çünkü Mersin 12 ay üretimi olan bir kent. 12 ay boyunca durmayan bir kent. Sıfır rakımdan 1500 rakıma kadar tarım yapılıyor. Yeni yılda birinciliklerimizin devam etmesini bekliyoruz. Sonra ikinci olan ürünlerimizi birinciliğe taşımak istiyoruz. Daha fazla ihracat, daha fazla döviz girdisi ve üretim bekliyoruz. Ayrıca afetsiz bir yıl bekliyoruz."

Abalı, bu birincilikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaş meyve sebze ihracatında 3 yıldır Mersin zirvede
Yaş meyve sebze ihracatında 3 yıldır Mersin zirvede
Yaş meyve sebze ihracatında 3 yıldır Mersin zirvede

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Mersin, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaş meyve sebze ihracatında 3 yıldır Mersin zirvede - Son Dakika


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