Son Dakika Haberleri: Yaş Meyve Sebze İhracatında Artış

Yaş Meyve Sebze İhracatında Artış

1 saat önce

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin 2018'deki yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla kıyasla miktar bakımından yüzde 14, tutar bakımından yüzde 4 artarak 2 milyar 325 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Yaş Meyve Sebze İhracatında Artış, System.String[]
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin 2018'deki yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla kıyasla miktar bakımından yüzde 14, tutar bakımından yüzde 4 artarak 2 milyar 325 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Sin, yaptığı yazılı açıklamada, yaş meyve sebze ihracatının artmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Geçen yıl ülkenin yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 14, değer bazında yüzde 4 artarak 2 milyar 325 milyon dolara yükseldiğini bildiren Sin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artışta, miktarda yüzde 21 değerde yüzde 5 artarak ihracatı 893 milyon dolara yükselen narenciye grubu etkili oldu. Aynı dönemde taze meyve ihracatı miktarda yüzde 16, değerde yüzde 4'lük artışla 825,5 milyon dolara, taze sebze ihracatı ise miktarda yüzde 3, değerde yüzde 5'lik artışla 593 milyon dolara çıktı."

En çok limon ihraç edildi

Üretim metodları ve teknolojilerini insan ve çevre sağlığı odaklı geliştirerek ürün kalitesini artırdıklarını belirten Sin, 2018'de en çok ihraç edilen yaş meyve ve sebze ürünlerinin limon, mandalina, domates, kiraz, vişne ve portakal olduğu bildirdi.

Sin, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise Rusya, Irak, Almanya, Romanya ve Ukrayna olduğunu belirtti.

Türk yaş meyve ve sebzesini dünyaya tanıtmak amacıyla sektörün önde gelen fuarlarına katıldıklarını ifade eden Sin, Akdeniz İhracatçı Birliklerinin, yaş meyve ve sebzede 1,11 milyar dolarlık ihracat ve yüzde 48'lik payla Türkiye'nin bu alandaki ihracatına en çok katkı sağlayan birlik olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:04 Kaynak: AA

Türkiye, Akdeniz, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi Palu Ailesi'nin Hastalığı Belli Oldu: Paylaşılmış Paranoid Bozukluk

Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor Geçen Sene Ordu'da Teleferiğin Taşıdığı Yolcu Sayısı 55 İlin Nüfusunu Solladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:53:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaş Meyve Sebze İhracatında Artış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]