Yaş meyve sebze ihracatında lider Rusya
1 saat önce
Türkiye'den 2019'un ocak-ağustos döneminde 114 ülkeye toplam 1 milyar 207 milyon 84 bin 507 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi.
Türkiye'den 2019'un ocak-ağustos döneminde 114 ülkeye toplam 1 milyar 207 milyon 84 bin 507 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:30
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