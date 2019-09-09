Son Dakika Haberleri: Yaş meyve sebze ihracatında lider Rusya
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Yaş meyve sebze ihracatında lider Rusya

1 saat önce

Türkiye'den 2019'un ocak-ağustos döneminde 114 ülkeye toplam 1 milyar 207 milyon 84 bin 507 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi.

Yaş meyve sebze ihracatında lider Rusya, System.String[]

Türkiye'den 2019'un ocak-ağustos döneminde 114 ülkeye toplam 1 milyar 207 milyon 84 bin 507 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:30 
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