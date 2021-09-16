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Yaş meyve sebze ihracatında Yunanistan rekoru - Son Dakika

Yaş meyve sebze ihracatında Yunanistan rekoru

16.09.2021 00:57
Yaş meyve sebze ihracatında Yunanistan rekoru, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yaş meyve ve sebzede kaliteli, güvenli ve zengin ürün çeşitliliğine sahip Türkiye'nin küresel pazarlardaki yükselişinin devam ettiğini belirtip ağustos...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yaş meyve ve sebzede kaliteli, güvenli ve zengin ürün çeşitliliğine sahip Türkiye'nin küresel pazarlardaki yükselişinin devam ettiğini belirtip ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış sağlayarak 148,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sin, "Ağustos ayında Yunanistan pazarında 18 kat artış sağlarken Libya ve İsrail ihracat hacminde en yüksek artışları yakaladığımız diğer ülkeler oldu" dedi.

İhracatın yüzde 56'sı üzüm, şeftali ve domatesten oluştu

Yaş meyve sebze sektörünün ağustos ayında 247 bin 155 ton ürünü ihraç pazarlarında değerlendirdiğini kaydeden Başkan Sin, "Ağustos ayında sektör ihracatımızın yüzde 56'sını üzüm, şeftali ve domates oluşturdu. En fazla ihraç ettiğimiz ürünlerde yüzde 21 artış ve 36 milyon dolar değer ile üzüm birinci, yüzde 4 azalış ve 26,1 milyon dolar değer ile şeftali ikinci, yüzde 85 artış ve 20,2 milyon dolar değer ile domates üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları patates, soğan, limon, portakal ve domateste elde ettik." diye konuştu.

"Yunanistan pazarında ihracatımızı yüzde bin 724 oranında artırdık"

Yaş meyve sebze sektörünün en önemli gündeminin pazar çeşitliliği olduğunu dile getiren Başkan Sin, bu yöndeki çabaların ağustos ayı raporlarına yansıdığını vurguladı. Türkiye'nin ağustos ayı yaş meyve ve sebze ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Sin, şunları söyledi:

"En fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında bu ayda da Rusya liderliğini devam ettirdi. Rusya pazarında yüzde 5 artışla 41,5 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. Yüzde 24 artış ve 20 milyon dolar değer ile Almanya ikinci, yüzde 162 artış ve 10,1 milyon dolar değer ile Suriye üçüncü sırada yer aldı. Ağustosta ihracat hacminde en yüksek artışı yakaladığımız ülkelerde yüzde bin 724 artış ve 1,5 milyon dolar değer ile Yunanistan liste başı oldu. Yüzde 536 artış ve 1,8 milyon dolar değer ile Libya ikinci, yüzde 306 artış ve 5,4 milyon dolar değer ile İsrail üçüncü sırada yer aldı. Avrupa'daki hedef pazarlarımızdan Yunanistan'ın yanı sıra Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan ve İsviçre'de sağladığımız kayda değer artışlar da motivasyonumuzu artırdı."

"Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı ortak akılla mücadele ediyoruz"

Yaş meyve sebze ihracatının en önemli ürün grubu olan narenciyede yeni sezona girilirken narenciye ve sert çekirdekli meyvelere zarar veren Akdeniz Meyve Sineği ile etkin ve eş zamanlı mücadele edilmesi için istişare toplantılarına da ağırlık verdiklerini açıklayan Başkan Nejdat Sin, Mersin merkezde tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirdikleri istişare toplantısının ardından Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen toplantıda da konunun ele alındığını belirtti. Son olarak Hatay'ın Samandağ ilçesinde narenciye üreticileriyle bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Nejdat Sin, 'Akdeniz Meyve Sineği ve Zirai İlaç Kalıntısı Çerçevesinde Turunçgil Üretiminde ve Depolamasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konulu toplantıda ilçe protokolü, sektör temsilcileri, akademisyenler ve üreticilerle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı. Başkan Sin, "Tarımsal üretimde en tehlikeli ve zararlı türler sınıfında yer alan, portakal, mandalina, limon, muz, nar, kayısı, elma, erik, kiraz gibi meyvelere, domates, patlıcan ve biber gibi sebzelere, ayrıca 100'ün üzerinde farklı bitki türüne zarar veren Akdeniz Meyve Sineği ile doğru zamanda kültürel, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin uygulanması için büyük gayret gösteriyoruz. Narenciyede rağbet gören çeşitlerle bahçelerin tesis edilmesi, hasat ve ihraç tarihleri, hasat işçiliği maliyetleri ve narenciye zararlılarıyla mücadele konularında tüm sektör paydaşlarını bir araya getirerek ortak akılla ilerliyoruz" diye konuştu.

Analiz sıklığı ve analiz ücretlerinin makul seviyelere indirilmesi yönünde Tarım Bakanlığı'na ilettikleri taleplerin karşılık bulduğunu belirten Başkan Sin sözlerini şöyle tamamladı:

"Güven ve desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ihracatçılarımız adına teşekkür ediyoruz. Bu düzenlemeler hiç kuşkusuz Türk yaş meyve sebze ihracatçılarının küresel pazarlardaki rekabetçiliğine olumlu yansıyacaktır." - MERSİN

Yunanistan, Akdeniz, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yaş meyve sebze ihracatında Yunanistan rekoru - Son Dakika Ekonomi


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