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Yaş meyve sebze ihracatının yıldızları ödüllendirildi - Son Dakika

Yaş meyve sebze ihracatının yıldızları ödüllendirildi

24.06.2021 11:03
Yaş meyve sebze ihracatının yıldızları ödüllendirildi, System.String[]

Türkiye'nin 2020 yılındaki 2,73 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatına yüzde 44 oranında destek veren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, pandemi yılında en fazla ihracat gerçekleştiren 25 üyesini ödüllendirdi.

Türkiye'nin 2020 yılındaki 2,73 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatına yüzde 44 oranında destek veren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, pandemi yılında en fazla ihracat gerçekleştiren 25 üyesini ödüllendirdi.

Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2019-2020 yılı Olağan Mali Genel Kurulu ve Yaş Meyve Sebze İhracatının Yıldızları Ödül Töreni Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB) merkez binasında gerçekleştirildi. Genel kurul üyelerine hitap eden Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, toplantıya katılım sağlayan sektörün duayen ihracatçıları Abdülkadir Gürüz, Zeki Altun, Nasreddin Sin ve Mevlüt Gümüş başta olmak üzere tüm üyelere teşekkür etti.

2020 yılında pandemi kaynaklı olumsuzlukların sektöre yansımasını, yoğun mesailer harcayarak asgari düzeyde tutmaya çalıştıklarını belirten Başkan Sin," Devletimizin hızlı ve etkili tedbirleri ile kapsamlı destekleri sayesinde Türk yaş meyve sebze ihracatçıları olarak ihracatımızı artırdık ve dünya pazarlarında güvenilir ticaret ortağı olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Bu dönemde Ticaret Bakanlığı'mız başta olmak üzere kamu yöneticilerimiz mesai mefhumu olmaksızın ihracatımızın devamlılığı için bizlere her tür desteği verdiler." diye konuştu.

Türkiye'de tarım sektöründe dünya standartlarına uygun, insana ve çevreye saygılı üretim yapılması noktasında son yıllarda büyük gelişim yaşandığını belirten Başkan Sin, "Üreticilerimiz ve sektörümüzdeki tüm paydaşların iyi tarım uygulamaları ve modern tarım teknolojilerini kullanması yönünde ciddi anlamda bilinçlendirme ve denetim mekanizmalarının oluşturulması için çalışmalar yaptık. Alternatif pazarlara ulaşmaya yönelik gayretlerimiz devam ederken rotamızı Uzak Doğu ülkelerine çevirdik. Bu kapsamda 2020 yılında Tayland'a elma ihracatının önünü açtık. Bu vesileyle emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Nejdat Sin, önümüzdeki süreçte yaş meyve ve sebze ürünlerinin ihraç pazarlarındaki bilinirliğini artırmak, 'Türk Malı' imajını korumak ve iyileştirmek için etkin tanıtım kampanyaları ve organizasyonlar gerçekleştirmeye devam edeceklerini, ihracatçıların elini güçlendirecek çalışmaların yürütülmesi, ihracatta karşılaşılabilecek sorunlara birlikte çözüm üretilmesi için ortak akılla hareket etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

İhracatın yıldızlarına ödüllerini Başkan Sin ve yönetim kurulu üyeleri verdi

Genel kurulda gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasının ardından AKİB Yaş Meyve Sebze İhracatının Yıldızları Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Yaş Meyve Sebze ihracatının lokomotifi olan firmaların her birini ayrı ayrı tebrik ettiğini belirten Başkan Nejdat Sin, Menas Mersin Zirai Ürünler'in ödülünü Ferhat Gürüz'e, Tekasya Tarım Ürünleri'nin ödülünü Okan Eryılmaz'a sundu. Başkan Yardımcısı Ali Kavak, Sarıkaya Narenciye Paketleme Tarım Ürünleri'nin ödülünü Hacı Ahmet Sarıkaya'ya, Başkan Yardımcısı Mehmet Soylu ise Aksun Tarımsal Ürünler'in ödülünü Esra Söyleyen'e takdim etti. Diğer başarılı yaş meyve sebze ihracatçıları ise ödüllerini Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve duayen ihracatçıların elinden aldı.

AKİB Yaş Meyve Sebze İhracatının Yıldızları listesinde şu firmalar yer aldı:

Menas Mersin Zirai Ürünler, Tekasya Tarım Ürünleri, Sarıkaya Narenciye Paketleme Tarım Ürünleri, Özler Tarım Ürünleri, İlsa Dış Ticaret, Aksun Tarımsal Ürünler, Soylu Gıda, Eren Tarım Ürünleri, Celiller Tarım, Sin Gıda Sanayi, Altun Gıda, Akaş Tarım Ürünleri, Fikret Değirmenci Sarartma Paketleme, Karagözler Gıda, Polat Sebze Meyve Komisyonculuğu, Değirmenciler Zirai Ürün İşleme, Gülerler Komisyonculuk, Er Mey Tarımsal Ürünler, Semt Tarım Ürünleri, Biberciler İç Dış Gıda, Asi Zirai Ürünler, Oğuz İçecek Gıda Sanayi, Sen Yaş Sebze Meyve, Özler Ziraat, Serhat Narenciye Sarartma ve Paketleme. - MERSİN

Yaş meyve sebze ihracatının yıldızları ödüllendirildi
Yaş meyve sebze ihracatının yıldızları ödüllendirildi
Yaş meyve sebze ihracatının yıldızları ödüllendirildi
Yaş meyve sebze ihracatının yıldızları ödüllendirildi
Yaş meyve sebze ihracatının yıldızları ödüllendirildi

Tarım Ürünleri, Akdeniz, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yaş meyve sebze ihracatının yıldızları ödüllendirildi - Son Dakika Ekonomi


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