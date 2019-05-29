Yaş meyve sebze sektörünün ihracat hedefi

Ege
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Uzak Doğu
ve Güney Doğu Asya
pazarının yaş meyve sebze sektörü için ne kadar önemli olduğunu gördük." dedi.
Hayrettin Uçak, Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) düzenlendiği basın toplantısında, "Taze Kiraz
ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Artırılması" isimli UR-GE projesinde sona gelindiğini anımsattı.
Projenin 14 firma ile 29 Nisan 2016 tarihinde başlatıldığını kaydeden Uçak, daha sonra yurt dışında pazarlama faaliyetinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Almanya
, Malezya
, Vietnam
, Güney Afrika
'ya yönelik pazarlama faaliyetlerinin olduğunu aktaran Uçak, "Projenin bize birçok kazanımlar getirdiğini söyleyebiliriz. Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya
pazarının yaş meyve sebze sektörü için ne kadar önemli olduğunu gördük. Taze incirin ve kirazımızın bu ülkelerde yüksek fiyatla talep aldığını tespit ettik. Hava kargo ihracatının da gerekliliğini de bize proje bize hatırlattı." diye konuştu.
Yeni UR-GE projeleri geliştirmek için kolları sıvadıklarına işaret eden Uçak, sektör ve birlik için faydalı adımlar atacaklarını, örtü altı üretime başlamayı hedeflediklerini vurguladı.
Yurt dışı faaliyetleri
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık da yurt dışı faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Şili
'de kiraz ve üzüm üretimini incelediklerini hatırlatan Balık, şöyle konuştu:
"Malezya ve Vietnam'da Türk ürünlerine ciddi talep var. Gezimizin sonunda Malezya'ya ihracatımız başladı. THY
bölgeye daha fazla kargo uçağı koyarsa ihracatımız da artacaktır. 1 yıl içinde de Vietnam'a da taze meyve sebze satma imkanımız olacak. Çin
'de bilgilendirme toplantıları ve ikili görüşmeler yaptık. Şili ve ABD
'den kiraz ithal eden ülkeye Türk kirazını tanıttık. Dünyada kiraz üretiminde birinci, ihracatında ise ikinci durumdayız. Ancak ihracatımızda Çin yok, klasik pazarlarımız var. Eğer Çin'e ihracata başlarsak dünya birincisi olacağız. Kirazda sezonu 55-60 güden 85 güne çıkarmayı, ihracatı da 76 bin tondan 120-125 bin tona yükseltmeyi hedefliyoruz."
Öte yandan UR-GE projesi kapsamında Vietnam, Kamboçya
, Malezya ve Singapur
'a ihracatın başlatıldığı, Güney Afrika pazarına da kısa sürede girileceği belirtildi.
Endonezya, Hong Kong
, Malezya, Singapur'a 2017 yılında 172 milyon 20 bin 288 dolar olan yaş meyve sebze ihracatı da geçen yıl 233 milyon 635 bin 842 dolara çıktı.