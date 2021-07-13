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Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatında yüzde 18'lik artış - Son Dakika

Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatında yüzde 18'lik artış

13.07.2021 10:27
Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatında yüzde 18'lik artış, System.String[]

Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörü 509 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı.

Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörü 509 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği kayıtlarına göre 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artışla 509 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Meyve sebze mamullerinde 6 aylık dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler turşular oldu. Biber turşularında yüzde 31 oranında artış yaşanırken, hıyar ve kornişon turşularındaki artış yüzde 52 olarak gerçekleşti. 6 aylık dönemdeki toplam turşu ihracatı 100 milyon doları geçti. İhracatta ön planda bulunan diğer ürünler elma suyu konsantreleri, kurutulmuş domates, dondurulmuş çilek ve turunçgil konserveleri oldu.

Ülke olarak bakıldığında ise Birlik üzerinden en fazla meyve sebze mamulleri ihracatı 70 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı sırasıyla ABD, İngiltere, Hollanda ve İtalya takip etti. Toplam 123 ülkeye meyve sebze mamulleri ihracatının gerçekleştiği yılın ilk yarısında ilk 10 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 72'sini oluşturdu.

Yaş meyve sebze ürünlerinde ilk 6 aylık dönemde en fazla ihraç edilen ürün 30 milyon dolarla domates oldu. 25 milyon dolarla kiraz, 9,5 milyon dolarla çilek, 8,2 milyon dolarla hurma ve 8 milyon dolarla mandarin en fazla ihracatı gerçekleşen diğer ürünler. Ülkelerde ise Rusya Federasyonu EİB üyeleri tarafından en fazla yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirilen ülke olma özelliğini bu dönemde de korudu. Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı yüzde 16 oranında artış göstererek 65 milyon dolara ulaştı. Rusya'yı sırasıyla Almanya, Romanya, Ukrayna ve Polonya izledi. 6 aylık dönemde yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülke sayısı ise 71 oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "İlk 6 aylık dönemde ihracatımızın yüzde 18 artış göstermesinden dolayı memnunuz. Sene başında koyulan 1 milyar 200 milyon dolarlık hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Özellikle yılın son çeyreğinde yurt dışı faaliyetlerinin başlamasıyla Birlik faaliyetlerimiz de hızlanacak. 2021 yılını yeni bir rekorla kapatmaya hazırlanıyoruz" dedi. - İZMİR

Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatında yüzde 18'lik artış
Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatında yüzde 18'lik artış

Domates, Türkiye, Rusya, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatında yüzde 18'lik artış - Son Dakika Ekonomi


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