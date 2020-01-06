Yaş meyve ve sebze ihracatı 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yaş meyve ve sebze ihracatı 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı - Son Dakika Ekonomi

Yaş meyve ve sebze ihracatı 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı

7 saat önce

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2019 yılında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının 2 milyar 260 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Yaş meyve ve sebze ihracatı 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı, System.String[]

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2019 yılında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının 2 milyar 260 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, yaş meyve ve sebze sektörünün, ihracatıyla milli ekonomiye net döviz girdisi sağladığını belirterek, yıllık narenciye ihracatının 755,7 milyon dolar, taze meyve ihracatının 845,46 milyon dolar, taze sebze ihracatının 644,16 milyon dolar, çay ihracatının da yaklaşık 15 milyon dolar gelir getirdiğini vurguladı.

En çok ihraç edilen ürünün mandarin olduğunu aktaran Sin, "Ülke olarak 2019'da 758 bin 160 ton mandarin ihraç edip, 347,33 milyon dolar döviz kazandık. En çok ihraç ettiğimiz ikinci ürün ise 304,5 milyon dolar ile domates oldu. Limon, 244,8 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Sin, en çok ihracatın Rusya'ya yapıldığına belirterek, bu ülkeye yapılan satışların yüzde 13 artarak 746,3 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Rusya'yı yüzde 5 artış ve 215 milyon dolarlık gelirle Almanya'nın izlediğini kaydeden Sin, 2019'da en dikkati çeken ihracat artış oranının yüzde 317 ile Hindistan'da yaşandığını, bu ülkeye bir yılda toplam 37,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiklerini bildirdi.

Sin, Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) 2019 yılında 1 milyar 94 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Bölgede en çok ihracat yapan illerin Mersin ve Hatay olduğunu ifade eden Sin, "Çiftçilerimizin özenle yetiştirdiği yaş meyve sebze ürünlerinin kalitesini dünyaya göstermek, sektörümüzün pazar payını artırmak ve global gelişmeleri takip etmek üzere AKİB olarak sektörün üç büyük küresel fuarına milli katılım sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Sin, 2020 yılında da sektördeki politikaların belirlenmesi ve geliştirilmesi için yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

İhracat, Türkiye, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor! Türkiye'de ilk Özbek baharat markası kuruluyor
Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü

Son Dakika Haberleri
18:54 İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
17:01 İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi - Son Dakika Ekonomi
16:26 Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:22:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaş meyve ve sebze ihracatı 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]