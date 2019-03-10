Yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya ilk sırada
1 saat önce
Türkiye'den yılın iki aylık döneminde 100 ülkeye yapılan 697 bin 577 ton yaş meyve sebze ihracatından, 365 milyon 662,8 bin dolarlık gelir elde edildi.
Türkiye
'den yılın iki aylık döneminde 100 ülkeye yapılan 697 bin 577 ton yaş meyve sebze ihracatından, 365 milyon 662,8 bin dolarlık gelir elde edildi.Dış satımda 104 milyon 533 bin dolar ile Rusya
ilk sırayı aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:25
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