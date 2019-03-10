Son Dakika Haberleri: Yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya ilk sırada

Yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya ilk sırada

1 saat önce

Türkiye'den yılın iki aylık döneminde 100 ülkeye yapılan 697 bin 577 ton yaş meyve sebze ihracatından, 365 milyon 662,8 bin dolarlık gelir elde edildi.

Yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya ilk sırada, System.String[]
Türkiye'den yılın iki aylık döneminde 100 ülkeye yapılan 697 bin 577 ton yaş meyve sebze ihracatından, 365 milyon 662,8 bin dolarlık gelir elde edildi.Dış satımda 104 milyon 533 bin dolar ile Rusya ilk sırayı aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:25 

Türkiye, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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