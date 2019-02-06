Yaş Pasta Tadında Yumuşacık Borcam Pastası ?

Bembeyaz görüntüsü ve hafifliği ile beğenileri kazanacak, son derece lezzetli, yapımı kolay Beyaz Pasta tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Özenle hazırlanan pandispanya, arasındaki nefis krema ve üzerine serptiğimiz bolca Hindistan cevizi damaklarınızı şenlendirecek. Özel günler için vazgeçilmeziniz olacak bu tarifi sizler de kaçırmayın ve elinizin altında bir yerlere not edin. Beyaz pasta yumuşacık tıpkı lokumu andıran keki ile sizlerden de tam not alacak. Beyaz pastayı yaparken üzerindeki hindistan cevizlerinin güzel bir şekilde yapışmasını istiyorsanız süt ile ısladıktan sonra hemen üzerine hindistan cevizini serpmelisiniz. Pratikliği ile tercih edilme sebebi olacak beyaz pasta nasıl yapılır? sizler de videomuzu izleyerek tarifi öğrenebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.