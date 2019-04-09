Son Dakika Haberleri: Yaş Pastalar Öğrencilerle Buluştu

Yaş Pastalar Öğrencilerle Buluştu

1 saat önce

Sarıoğlan Halk Eğitim Merkezinde kadınların yaptığı yaş pastalar, 6 okuldaki 370 öğrenciye ulaştırıldı.

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Sarıoğlan Halk Eğitim Merkezinde kadınların yaptığı yaş pastalar, 6 okuldaki 370 öğrenciye ulaştırıldı.

Sarıoğlan Halk Eğitimi Merkezi ve Kayseri İŞKUR işbirliği ile düzenlenen yaş pasta kursunda 25 kursiyer, 210 saat eğit gördü.

Kurs sonunda düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Sarıoğlan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Güntay, birleştirilmiş okullarda eğitim gören öğrencileri ziyaret ettiklerini ve el emeği pastaları çocuklara ikram ettiklerini söyledi.

Güntay, Sarıoğlan Süt Birliği Başkanı Lütfü Ünsal'ın da çocuklara süt ikram ettiğini belirtti.

"Çocuk gülerse alem güler" sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Güntay, 6 okuldaki 370 öğrenciye pasta ikram ettiklerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:53 Kaynak: AA

Kayseri, Halk Eğitimi Merkezi, Sarıoğlan, Güncel
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