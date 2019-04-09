Yaş Pastalar Öğrencilerle Buluştu
1 saat önce
Sarıoğlan Halk Eğitim Merkezinde kadınların yaptığı yaş pastalar, 6 okuldaki 370 öğrenciye ulaştırıldı.
Sarıoğlan
Halk Eğitim Merkezinde kadınların yaptığı yaş pastalar, 6 okuldaki 370 öğrenciye ulaştırıldı.
Sarıoğlan Halk Eğitimi Merkezi
ve Kayseri İŞKUR
işbirliği ile düzenlenen yaş pasta kursunda 25 kursiyer, 210 saat eğit gördü.
Kurs sonunda düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Sarıoğlan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Güntay, birleştirilmiş okullarda eğitim gören öğrencileri ziyaret ettiklerini ve el emeği pastaları çocuklara ikram ettiklerini söyledi.
Güntay, Sarıoğlan Süt Birliği Başkanı Lütfü Ünsal'ın da çocuklara süt ikram ettiğini belirtti.
"Çocuk gülerse alem güler" sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Güntay, 6 okuldaki 370 öğrenciye pasta ikram ettiklerini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:53 Kaynak: AA
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