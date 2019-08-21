Yaş sebze ve meyve ambalaj, depolama ve lojistik fuarına doğru

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Interfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı"nın Adana'da tanıtım toplantısı yapıldı.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, bir otelde gerçekleşen toplantıda, bu yıl ikincisi düzenlenecek fuarın yine başarılı şekilde yapılacağını söyledi.

Adana'nın ülkenin önemli tarım merkezlerinden biri ve bir çok üründe de rekolte olarak birinci olduğunu ifade eden Menevşe, şunları söyledi:

"Ancak üretmekten de başka bir de bunun satışı ve değerlendirilmesi lazım. Bu noktada sıkıntılar olduğunu hep beraber yaşıyoruz. Buna çarelerin bir tanesi ve bana göre en önemlisi ihracat olanağı sağlayan bu fuarlara katılmaktan geçiyor. Oda olarak bunu geliştirmek çabasındayız. İhracat rakamlarını yükseltmek anlamında birçok proje yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Bunların bir tanesi de fuar desteğidir. Sebze, meyve üretimi, ticareti yapan firmalara sesleniyorum. Biz bu fuara iştirak edecek üyelerimize destek sağlayabiliriz. Yeter ki bize 'bu fuara iştirak etmek istiyoruz' desinler. Orada stant alma konusunda da kendilerine yardımcı oluruz. "

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de son yıllardaki artan girdi maliyetlerinin üreticilerde ciddi sıkıntılar meydana getirdiğini, bu sorunların yaşanmaması için katma değerli ürün üretebilmek ve iyi ihracat yapabilmek gerektiğine işaret etti.

Tarım ürünleri dendiğinde Akdeniz Bölgesi ve Çukurova yöresinin akla geldiğini ifade eden Bilgiç, "Bu toprağın, havanın, suyun ahengini avantaj dönüştürebilmek için fuarlar çok çok önemli. Gerek üretecilerimiz son teknoloji ile buluşması gerekse üretilen ürünlerin en iyi şekilde pazarlanabildiği alanlar olarak fuarların varlıkları önemli. Adana'daki tarım paydaşları olarak bu fuarların her zaman yanındayız." dedi.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu da birincil tarım üretimine doğrudan destek veremeseler de tarıma dayalı sanayiye, gıda üretimine, gıda ticaretine ve katma değerli ürün üretimine bazen doğrudan bazen dolaylı destekler sağlayabildiklerini belirtti.

Altunsu, bitkisel ürün ihracatı için her zaman alternatif pazarlar aranmasına ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda fuarı düzenleyen Antexpo Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora ile Genel Müdür Murat Özer katılımcılara fuar hakkında bilgi verdi.