YAŞ toplantısı bitti, Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu - Son Dakika
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YAŞ toplantısı bitti, Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu

04.08.2023 08:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı kararlarına göre, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Toplantıda ayrıca, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki 25 general ile 7 amiral ve 63 albayın terfi ettirildiği ve bazı general ve amirallerin emekliye sevk edildiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Silahlı Kuvvetlerindeki atamalara göre, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

TERFİ KARARLARI

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki 25 general ile 7 amiral ve 63 albay da 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi. Bu kapsamda, 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023'ten, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023'ten geçerli olarak emekliye sevk edildi.

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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak

MUSA AYSEVER EMEKLİ OLDU

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

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Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu

İLK KADIN AMİRAL ATANDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda da Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Böylece Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu.

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Gökçen Fırat

GENERAL VE AMİRAL SAYISI 286'YA YÜKSELDİ

Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığından korgeneraller İrfan Özsert ve Kemal Yeni orgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral İsmail Güneykaya orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığından tümgeneraller Zorlu Topaloğlu, Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral İbrahim Özdem Koçer koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından tümgeneraller Erdoğan Gür ve İsmail Üner korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Burhan Aktaş, Mehmet Özeren, Özkan Ulutaş, Mehmet Yasin Kalın, Faruk Metin, Mehmet Cafer Aksoytürk, Ertan İnaltekin, Subutay Adaş, Murat Ataç, Hurşit Ağırcan, Mücahit Zorlutuna, Ahmet İbiş, Hakan Tunç ve Osman Alp tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Mehmet Baybars Küçükatay, Alper Yeniel, İsmail Güldoğan, Refik Levent Tezcan, Ramazan Özoğul ve Hüseyin Tığlı tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Kemal Turan, Hayrettin Koca ve Ertunç Ertufanlı tümgeneralliğe yükseltildi.

KARARLAR RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda (YAŞ) alınan terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mesut Şahin
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (1)
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Orgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Başkanlığına atandı Orgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Başkanlığına atandı

Metin Gürak, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAŞ toplantısı bitti, Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu - Son Dakika


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