YAŞ Toplantısında Genelkurmay Başkanı Belirlendi

Yüksek Askeri Şura , Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaşar Güler'in Kabine'ye girmesinin ardından yeni Genelkurmay Başkanı bugün belli oldu. Basına kapalı olarak 3 saat süren toplantının sonrası Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla tüm kamuoyundan takdir toplamıştı.

KONUTUNDAN ACİL ÇIKIŞ YAPTI



Metin Gürak, merkezi Malatya'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı görevindeyken deprem felaketiyle karşılamıştı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli ilk deprem olan saat 04.17'deki 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın ordu lojmanlarındaki konutundan acil çıkış yaparak yaklaşık yarım saat sonra göreve başladığı bildirildi.

VATANDAŞLARIN KIŞLAYA ALINMASINI İSTEDİ

Gürak Paşa'nın kışlaya giriş yaparken çevrede evlerinden çıkarak dışarıda kar yağışı ve soğukta bekleyen vatandaşları görünce, İnönü Kışlası'na alınması talimatını verdi. Hasta vatandaşlar ile birlikte kadın-yaşlı çocuk ve gençler, Gürak'ın makamının da bulunduğu bina dahil kışla içerisinde müsait olan tüm alanlara alınarak çorba ve çay ikramı yapıldı. Karargahın bahçesinde çadırlar kurularak vatandaşlar buralarda da misafir edildi.

ASKERİ PERSONELİ ACİL GÖREVE ÇAĞIRDI

Depremden sonra Malatya'daki askeri kışlalarda görev yapan askeri personel acil göreve çağrıldı. Askeri personele, "Ailelerinizi kışlaya getirebilirsiniz. Eğer gelmek isterlerse sivil komşularınızı ve ailelerini de kışlaya misafir olarak getirebilirsiniz." talimatı verildi. Askeri personellerle birlikte çok sayıda sivil vatandaş Altay ve Çakmak Kışlaları'nda asker aileleri ile birlikte misafir edildi.

DEPREME MAKAMINDA YAKALANDI

Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki bölücü terör örgütlerine yönelik tüm operasyonlarından sorumlu olan 2. Ordu Komutanı, 6 Şubat'ta saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme makamında yakalandı. Gürak, kendisini dışarı çıkartmak isteyen korumalarına, ana karargahta misafir edilen vatandaşları hatırlatarak, "Hayır, ben buradan çıkarsam oluşacak panikte dışarıdaki yaşlı ve hasta vatandaşlar var, onlar ezilme yaşarlar." diyerek makamında kaldığı ve daha sonra dışarı çıktığı öğrenildi.