YAŞ Toplantısında Genelkurmay Başkanı Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

YAŞ Toplantısında Genelkurmay Başkanı Belirlendi

03.08.2023 19:14

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, bugün gerçekleştirilen YAŞ toplantısında belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıda, Genelkurmay Başkanlığı'na 2.Ordu Komutanı Metin Gürak getirildi. Gürak, deprem felaketi süresince etkin rol oynamış ve takdir toplamıştı. Ayrıca, deprem bölgesindeki vatandaşların kışlaya alınmasını istemiş ve askeri personeli acil göreve çağırmıştı. Gürak, deprem sırasında makamında yakalanmasına rağmen, dışarıdaki vatandaşların güvenliği için içeride kalmıştır.

Yüksek Askeri Şura , Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaşar Güler'in Kabine'ye girmesinin ardından yeni Genelkurmay Başkanı bugün belli oldu. Basına kapalı olarak 3 saat süren toplantının sonrası Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla tüm kamuoyundan takdir toplamıştı.

KONUTUNDAN ACİL ÇIKIŞ YAPTI

Metin Gürak, merkezi Malatya'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı görevindeyken deprem felaketiyle karşılamıştı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli ilk deprem olan saat 04.17'deki 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın ordu lojmanlarındaki konutundan acil çıkış yaparak yaklaşık yarım saat sonra göreve başladığı bildirildi.

Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı tanıyalım! Deprem bölgesinde verdiği talimatla hatırlanıyor

VATANDAŞLARIN KIŞLAYA ALINMASINI İSTEDİ

Gürak Paşa'nın kışlaya giriş yaparken çevrede evlerinden çıkarak dışarıda kar yağışı ve soğukta bekleyen vatandaşları görünce, İnönü Kışlası'na alınması talimatını verdi. Hasta vatandaşlar ile birlikte kadın-yaşlı çocuk ve gençler, Gürak'ın makamının da bulunduğu bina dahil kışla içerisinde müsait olan tüm alanlara alınarak çorba ve çay ikramı yapıldı. Karargahın bahçesinde çadırlar kurularak vatandaşlar buralarda da misafir edildi.

Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı tanıyalım! Deprem bölgesinde verdiği talimatla hatırlanıyor

ASKERİ PERSONELİ ACİL GÖREVE ÇAĞIRDI

Depremden sonra Malatya'daki askeri kışlalarda görev yapan askeri personel acil göreve çağrıldı. Askeri personele, "Ailelerinizi kışlaya getirebilirsiniz. Eğer gelmek isterlerse sivil komşularınızı ve ailelerini de kışlaya misafir olarak getirebilirsiniz." talimatı verildi. Askeri personellerle birlikte çok sayıda sivil vatandaş Altay ve Çakmak Kışlaları'nda asker aileleri ile birlikte misafir edildi.

Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı tanıyalım! Deprem bölgesinde verdiği talimatla hatırlanıyor

DEPREME MAKAMINDA YAKALANDI

Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki bölücü terör örgütlerine yönelik tüm operasyonlarından sorumlu olan 2. Ordu Komutanı, 6 Şubat'ta saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme makamında yakalandı. Gürak, kendisini dışarı çıkartmak isteyen korumalarına, ana karargahta misafir edilen vatandaşları hatırlatarak, "Hayır, ben buradan çıkarsam oluşacak panikte dışarıdaki yaşlı ve hasta vatandaşlar var, onlar ezilme yaşarlar." diyerek makamında kaldığı ve daha sonra dışarı çıktığı öğrenildi.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAŞ Toplantısında Genelkurmay Başkanı Belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:20 Dominik Livakovic'in Transferinde Yeni Gelişme: İstanbul'a Gelecek
18:16 İstanbul'a mı geliyor? Kaledeki yeri sallanan Livakovic'den haber var
18:14 Son Dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor
18:09 Son Dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor
17:50 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'taki tekel saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17:46 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'taki tekel saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17:30 24 saat su içmezseniz vücudunuz bunları yaşıyor! Okuduktan sonra lıkır lıkır içeceksiniz
17:33 İstekleri bıktırdı! Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti
17:28 İstekleri bıktırdı! Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in transferden vazgeçti
17:26 Togg fabrikasında grev: 2 aydır maaş alamayan taşeron işçiler iş bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 19:18:19. #1.11#
SON DAKİKA: YAŞ Toplantısında Genelkurmay Başkanı Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement