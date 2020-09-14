Yasa dışı 68 bahis sitesine erişim engeli getirildi. - Son Dakika

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 68 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Türkiye'de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapıp bahis oynatan internet sitelerine yönelik faaliyet yürütüldü. Adana Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'de erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan internet sitelerine yönelik icra edilen açık kaynak araştırma faaliyetleri esnasında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği belirlenen 68 internet sitesinin, herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunların internet yoluyla erişim sağlanması suretiyle Türkiye'den oynanmasına imkan sağladıkları tespit edilmiştir. 'Yasadışı Bahis' suçu kapsamında olan internet sitelerinin Bilgi Teknolojileri Kurumuna bildirilerek erişime engellenmesi sağlanmıştır" denildi. - ADANA