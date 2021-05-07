Yasa dışı açık tütün satışı 2020'de de arttı

2019'da 122 ton kaçak tütün yakalanmışken, 2020 yılında yakalamalar 3,5 kat artarak 416 tonun üzerine çıktı.

Bandrolsüz şekilde tütünü makarona doldurarak satanlar ve nakledenlere hapis cezası verilmesine ilişkin mevzuat 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girdi. Yasa dışı tütün ticaretine yönelik önlemler tekrar gündeme geldi. Açık olarak ve makarona doldurulmadan yasa dışı olarak yapılan tütün ticaretine verilen cezaların uygulanması Temmuz ayında başlayacak.

Kaçak tütün yakalamaları bir yılda 3,5 kat arttı

Tütün ürünlerinden alınan tütünün ve ürünlerinin sağlığa verdiği zarar dışında kaçak tütün başka bir zararlara da neden oluyor bunlardan biri denetimsizlik diğeri vergi kaybı. Özel Tüketim Vergisi Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılının tamamında 122,8 ton yasa dışı tütün ele geçirilirken, bu rakam 2020'nin ilk 8 ayında 416,7 tona yükseldi.

2016 yılında vergilendirilemeyen yasa dışı açık tütün satışı yapan tütüncü dükkanı sayısı 6 bin civarındaydı. 2020 sonu itibarıyla bu sayı 20 bine çıkmış durumda. Yasa dışı sarmalık kıyılmış tütün tüketenlerden, yasal piyasaya geçirilen yüzde 1'lik bir oran devletin kasasına girecek 750 milyon TL anlamına geliyor. - İSTANBUL