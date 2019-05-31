Yasa dışı ağaç kestiler, jandarmadan kaçamadılar
1 saat önce
Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda koruma altındaki 117 şimşir ağacını kesen 3 kişi, suçüstü yakalandı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:48 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda koruma altındaki 117 şimşir ağacını kesen 3 kişi, suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 3 şüpheli şahsın Ulus
ilçesine bağlı Çerde köyü Kaya Arkası mevkiinde yasa dışı orman emvali (Şimşir ağacı) kesimi yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri operasyon için çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen ekipler aracı Arıt yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada 117 adet 1.20 metre boylarında şimşir ağacı bulundu. Şüpheliler hakkında 'Orman Kanunu'na muhalefet' ve 'kamu malına zarar verme ve koruma altındaki ağaç türünü kesme' suçlarından yasal işlem başlatıldı. - BARTIN
Galatasaray'da tarihi operasyon, 5 futbolcu yolcu!
Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar
Fuhuş baskınında yakalandılar! Erkeklerin giydiği şalvarlar dikkatlerden kaçmadı
ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI