Yasa dışı alkol üreten şahıs gözaltında - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Komutanlığı ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 1,5 ton etil alkol ile anason ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Komutanlığı ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Turgutlu ilçesinde yasa dışı alkollü içki üretimi yaptığı öğrenilen şahsa yönelik operasyon yapıldı. Operasyon öncesi izlemeye alınan F.K.'nın İzmir'den temin ettiği içkileri ilçeye bağlı Yılmazlar Mahallesi'ndeki bir büfeye sattığı tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1,5 ton etil alkol ve anason ele geçirilirken F.K. ise gözaltına alındı. - MANİSA