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Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor - Son Dakika

Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor

15.06.2021 13:02
Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor, System.String[]

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca mülkiyetleri kamuya geçirilen tüfekler, Doğ Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda alıcılar için gösterime açıldı.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca mülkiyetleri kamuya geçirilen tüfekler, Doğ Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü toplantı salonunda alıcılar için gösterime açıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı zamanlarda yakalanan çeşitli cins ve kalibrede ki 63 adet tüfeğin, 22-23-24 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan ihalede satışa çıkarılacağı bildirildi. - KAYSERİ

Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor
Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar, Haziran, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yasa dışı av yapan avcıların tüfekleri satışa çıkarılıyor - Son Dakika


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