Son Dakika Haberleri: Yasa Dışı Avcılara Devlet Göz Açtırmadı

Yasa Dışı Avcılara Devlet Göz Açtırmadı

1 saat önce

Konya'da, yasa dışı kara avcılığı yaptığı gerekçesiyle bir yılda haklarında idari işlem yapılan 507 kişiye toplam 457 bin 402 lira idari para cezası kesildi.

Yasa Dışı Avcılara Devlet Göz Açtırmadı, System.String[]
Konya'da, yasa dışı kara avcılığı yaptığı gerekçesiyle bir yılda haklarında idari işlem yapılan 507 kişiye toplam 457 bin 402 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölgesi Konya Şube Müdürlüğü ekiplerinin Konya'da 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında yürüttüğü denetim ve kontrollerin geride kalan 2018 yılında da sürdüğü belirtildi.

Denetimlerde hakkında idari işlem yapılan 507 kişi hakkında 840 maddeden toplam 457 bin 402 liralık idari para cezası uygulandığı, 42 yaban hayvanı için 61 bin 151 lira ceza kesildiği, ayrıca usulsüz avcılıkta kullanılan 8 otomobil, 3 motosiklet ve 110 av tüfeğine ise el konulduğu kaydedildi.

Av koruma faaliyetleri kapsamında denetim ve kontrollerin yeni yılda da aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:27 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Güncel
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