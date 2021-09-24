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Yasa dışı avcılığa geçit yok: 2 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Yasa dışı avcılığa geçit yok: 2 kişiye işlem yapıldı

24.09.2021 11:15
Yasa dışı avcılığa geçit yok: 2 kişiye işlem yapıldı, System.String[]

Edirne'de yasakların devam ettiği günde belgesiz olarak avlanan 2 kişiye idari işlem uygulandı.

Edirne'de yasakların devam ettiği günde belgesiz olarak avlanan 2 kişiye idari işlem uygulandı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kollama ekiplerince, Enez ilçesinde bulunan Gala Gölü'nde çeşitli denetimler yapıldı. Denetimlerde 2 kişinin yasak günde ve belgesiz olarak avlandığını tespit edildi. Yasa dışı avcılıkta vurulan 2 bıldırcına el konulurken, yasak günde ve belgesiz olarak avlanan kişiye idari işlem yapıldı. DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Yasa dışı avcılığa geçit yok: 2 kişiye işlem yapıldı
Yasa dışı avcılığa geçit yok: 2 kişiye işlem yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gala Gölü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı avcılığa geçit yok: 2 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasa dışı avcılığa geçit yok: 2 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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