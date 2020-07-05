Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 1549 kişiye ?6 milyon 550 bin lira idari para cezası - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 1549 kişiye ?6 milyon 550 bin lira idari para cezasının uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan açıklamada, Su Ürünleri Kanunu'nda, yasa dışı su ürünleri avcılığına karşı etkin bir caydırıcılığın sağlanmasını amaçlayan değişikliklerin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yasalaştığı hatırlatıldı.

Denizlerde kanunları uygulamaktan sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığının, kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda bu yılın 6 ayında 9 bin 700 denetim gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Denetimlerde, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 1549 kişiye ?6 milyon 550 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca yasa dışı avcılıkla elde edilen yaklaşık 600 kasa su ürününe el konuldu. Yaklaşık 1,5 ton canlı deniz patlıcanı ile 1 ton canlı akivades denize iade edildi. Avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 71 gemiye el konuldu." ifadeleri kullanıldı.

"Ayrıntılı ve caydırıcı düzenlenmeler getirildi"

Yasa dışı su ürünleri avcılığı girişimleri ve yaşanan teknik gelişmelerin 1971'de yürürlüğe giren Su Ürünleri Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi ihtiyacını zorunlu kıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, su ürünlerinde sürdürülebilirliğin sağlanmasına, balıkçılık kaynaklarımızın yönetimine, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadele edilmesine yönelik daha ayrıntılı ve caydırıcı düzenlenmeler getirildi. Kanunda yapılan değişikliklerle getirilen caydırıcı düzenlemeler sayesinde nasıl plakası olmayan araçlar trafiğe çıkamıyorsa, ruhsat tezkeresi olmayan tekneler de artık su ürünleri avcılığı yapmak üzere denize çıkamayacak.

Ruhsat tezkeresini almadan gırgır ağları, orta su trolü, dip trolü veya algarna gibi dip sürütme av araçları kullanılarak ya da dalarak ticari avcılığın yapılması durumunda artık gemi dahil istihsal vasıtalarına el konulacak. Yapılan bu düzenleme sayesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının denizlerde yaptığı denetimler esnasında çok sık karşılaşılan ve şebeke avcılığı olarak ifade edilen, balıkçı gemisi vasfı taşımayan, herhangi bir kaydı bulunmayan gemilerle yasa dışı olarak yapılan kayıt dışı balıkçılık önlenerek kurallara uyan balıkçımızın hakkı da korunmuş oldu."

"İdari para cezaları artırıldı"

Düzenlemeyle kanunda yer alan idari para cezalarının genel olarak artırıldığı ifade edilen açıklamada, kabahatin niteliği ve gemi boyu göz önünde bulundurularak uygulanacak idari para cezalarına alt ve üst sınır getirildiği bildirildi.

Açıklamada, yasa dışı su ürünleri avcılığında gemi sahip ve donatanının sorumlu tutulması amacıyla balıkçı gemisi sahip ve donatanları için de yüksek miktarlarda cezalar getirildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Örneğin, Marmara'da trolle avcılık yapanlara kişi başı 10 bin, gemi sahip veya donatanlarına 20 bin lira idari para cezası uygulanmaya başlandı. Kanunda yapılan dikkat çekici yaptırımlardan biri de bazı fiillerin tekrarına hapis cezasının getirilmesi. Hapis cezaları, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trol avcılığı ile izinsiz olarak su ürünlerinin yurt dışına çıkarılması ve canlı olarak yurt içine sokulması durumlarında uygulanacak. Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma araçları hariç ağlarla yapılan avcılık faaliyetlerinde ışık kullanılması yasaklandı ve 50 bin lira idari para cezası getirildi. Özellikle son zamanlarda artan ve iç piyasada rağbet görmeyen deniz patlıcanı, akivades gibi yerli türleri kaçak yollardan yurt dışına kaçıranlara 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak ve su ürünlerine, istihsal ve nakil vasıtalarına el konulacak."

"Yasa dışı su ürünleri avcılığı tespit sayısında yüzde 50'den fazla bir azalma dikkat çekiyor"

Denizlerin sahip olduğu biyolojik çeşitliliği gelecek nesillere bırakmak, geçimini balıkçılıktan sağlayan ve kurallara uyan balıkçının hakkını korumak için Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan denetimler av sezonunun kapalı olmasına rağmen tüm hızıyla sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi adına başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer kurumlarla müşterek denetimler de gerçekleştirdiği ifade edildi.

Yeni düzenlenmelerin yürürlüğe girmesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığının yasa dışı su ürünleri avcılığı tespit sayısında önceki döneme oranla yüzde 50'den fazla bir azalma dikkat çektiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019'un ilk altı ayında yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunan 3262 kişi sayısı 2020'de 1549'a, uygulanan 11 milyon idari para cezası ise 6 milyon 550 bin liraya düşmüştür. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilişkin rakamlar, getirilen yeni düzenlemelerin caydırıcılığını ve ülkemiz balıkçılığının gelişimi konusunda sağlayacağı katkıyı şimdiden açıkça ortaya çıkardı."