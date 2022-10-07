Yasa dışı avlanan 2 kişiye para cezası - Son Dakika
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Yasa dışı avlanan 2 kişiye para cezası

07.10.2022 16:32
Yasa dışı avlanan 2 kişiye para cezası

Kırşehir'de, yasa dışı avlandıkları ileri sürülen 2 kişiye bin 400 lira para cezası uygulandı.

Kırşehir'de, yasa dışı avlandıkları ileri sürülen 2 kişiye bin 400 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, Kervansaray Dağı bölgesinde yaptıkları koruma kontrol görevi sırasında çeşitli hayvan sesi çıkaran manyetik cihaz kurulumunu tespit ederek çalışma başlattı. Yapılan çalışmada avcılık yapan 2 kişi yakalandı. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Hasan Tezer, ceza uygulananların belgeli avcı olduğunu ancak manyetik cihaz kurarak avlanmanın yasak olduğunu ifade etti. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı avlanan 2 kişiye para cezası - Son Dakika

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