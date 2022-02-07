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Yasa dışı avlanan 3 kişiye ceza - Son Dakika

Yasa dışı avlanan 3 kişiye ceza

07.02.2022 11:08
Yasa dışı avlanan 3 kişiye ceza

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koruma kontrollerinde, yasa dışı avlandığı tespit edilen 3 kişiye ceza yazıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koruma kontrollerinde, yasa dışı avlandığı tespit edilen 3 kişiye ceza yazıldı.

Yapılan kontrollerde Kocasinan ilçe sınırlarında yasa dışı avlanan 1 kişiye koruma altında olan saka kuşu avlamaktan, Pınarbaşı ilçesinde 1 kişiye belgesiz av yapmaktan ve bir kişiye de Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda ava kapalı alanda av yapmaktan idari işlem uygulandı. Ayrıca koruma altında bulunan saka kuşu avlayan şahsa da tazminat bedeli cezası uygulandı.

Ekipler tarafından şahısların yanlarında bulunan av esnasında kullanılan 1 adet örme ağa, 1 adet kafese el konulurken, tüfeğinde takoz bulundurmayan bir kişinin tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Canlı olarak bulunan saka kuşu da doğal yaşam alanına serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Yasa dışı avlanan 3 kişiye ceza
Yasa dışı avlanan 3 kişiye ceza

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pınarbaşı, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı avlanan 3 kişiye ceza - Son Dakika


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