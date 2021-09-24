Yasa dışı avlananlara ceza - Son Dakika

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı av yapan 2 kişiye 3 bin 600 TL para ceza uygulandı.

Ekiplerin farklı noktalarda yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, yasa dışı av yapan 2 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı. Kayseri'nin Develi ilçesi Kızık Genel Avlağı'nda av yaptığı tespit edilen şahısların av esnasında vurmuş oldukları bir adet kınalı keklik için haklarında 3 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ