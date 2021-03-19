Yasa dışı bahis çetesi şüphelileri adliyede - Son Dakika

Yasa dışı bahis çetesi şüphelileri adliyede

19.03.2021 11:03
Yasa dışı bahis çetesi şüphelileri adliyede, System.String[]

Afyonkarahisar merkezli 2 ilde 2 milyon 500 bin TL'lik yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar merkezli 2 ilde 2 milyon 500 bin TL'lik yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs adliyeye sevk edildi. Şebeke üyelerine yapılan baskında yapılan aramalarda ise binlerce TL para ve el bombası ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler koordinesinde gerçekleştirildi. Yasadışı futbol ve çeşitli oyunlara dair bahis oynatıldığını tespit eden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışı kaynaklı totobobet.com ve ligbet24.com isimli yasadışı bahis sitelerinden 'kasa adminliği' kiralama yöntemi ile bahis oynatıldığını belirledi. Şebekenin yasadışı bahis oynatmak amacıyla İstanbul'da farklı şahıslara ait banka hesaplarına para transferi yaptıkları ve 2018'den bu yana yaklaşık 2 milyon 500 bin TL'lik haksız kazanç elde ettiklerini tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler Afyonkarahisar merkezli Kütahya ve İstanbul'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskında haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişiden, 11'i gözaltına alınırken 1 kişinin ise yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Şahıslardan 7'si İstanbul'da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Operasyonda yakalanan 12 kişiden 7'si İstanbul'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 kişi ise Afyonkarahisar'da adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye çıkarılan şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda el bombası dahi çıktı

Afyonkarahisar'da gözaltına alınan şahıslardan İsmail S., Yasin Ç. ve Hasan K.'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet el bombası 2 adet ruhsatsız tabanca ve içerisinde 14 adet mermi, 10 bin TL, 4 bin 545 Euro, 500 Amerikan Doları, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet süngü, 1 adet 500 gram dolu barut kutusu, değişik çaplarda 84 adet mermi, 16 adet yasadışı bahiste para naklinde kullanılan banka hesabı cüzdanı, 4 adet telefon ve 3 adet sim kart, 7 adet USB bellek, 3 adet laptop ve hafıza kartı ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR

Yasa dışı bahis çetesi şüphelileri adliyede
Yasa dışı bahis çetesi şüphelileri adliyede

Türk Lirası, Karahisar, İstanbul, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı bahis çetesi şüphelileri adliyede - Son Dakika


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