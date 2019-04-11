Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon: 15 Gözaltı

Aksaray merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonla üniversite öğrencilerini kullanarak yasa dışı bahis oynayan ve yurt dışından Türkiye'ye yasa dışı bahis parası aktaran 15 kişilik şebeke çökertildi.

Aksaray merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonla üniversite öğrencilerini kullanarak yasa dışı bahis oynayan ve yurt dışından Türkiye'ye yasa dışı bahis parası aktaran 15 kişilik şebeke çökertildi.



Operasyon, Aksaray merkezli olarak İzmir, Artvin, Mersin ve Antalya illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yasa dışı bahis oynatılarak yurt ışından Türkiye'ye yasa dışı para aktarımı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray'da öğrenim gören bazı üniversite öğrencilerinin banka hesap bilgilerinin belli bir ücret karşılığında ikinci ve üçüncü şahıslar tarafından yasa dışı bahis oynanması ve oynatılması için kullanıldığını belirledi. Araştırma ve incelemeleri derinleştiren KOM ekipleri, bu hesaplar ile yasa dışı bahisten elde edilen gelirin aktarılmasında aracılık ettikleri, yasa dışı bahsi organize eden şahısların il düzeyinde sorumlu bir şahıs belirleyerek bu sorumlu şahsın da banka hesap bilgilerini kullandıracak şahısları temin ettiğini tespit etti.



Sabıka kaydı olmayan, genç yaştaki paraya ihtiyacı olan üniversite öğrencilerini buluyorlar



KOM ekipleri yaptığı çalışmada, il düzeyinde sorumlu bulunan şahsın Aksaray'da bulunan kafe tarzı iş yerlerine takılarak daha önce herhangi bir olaya karışmamış, sabıka kaydı olmayan, özellikle genç yaştaki paraya ihtiyacı olan üniversite öğrencilerini bulduğunu belirledi. Sorumlu şahsın öğrencilerden belli bir ücret karşılığında banka hesap bilgilerini aldığını ve bu bilgileri de kendinden sorumlu olan bir üst şahsa aktardığı tespit edildi. KOM ekipleri, şahısların yasa dışı bahsin oynanması ve oynatılmasında bu şekilde bir yol izleyerek kendilerini gizledikleri ve yakalanmalarının önüne geçtikleri öğrenildi.



Birden fazla banka hesabı açıp, yurt dışında bulunan bahis paralarını Türkiye'ye aktarmışlar



Soruşturmada, Türkiye'de bulunan bankalar ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) üzerinden de araştırmalar yapılarak şahısların adlarına birden fazla banka hesabı açıldığı belirlendi. Şahısların üzerine GSM hattı da çıkartılarak bu hesaplar üzerinden yurt dışında bulunan yasa dışı bahis paralarının Türkiye'ye aktarıldığı, 16 ayrı bankada farklı hesapların olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Aksaray merkezli İzmir, Artvin, Mersin ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda H.S. (21), M.E.S. (20), M.D. (21), B.E. (19), K.T. (22), K.E. (19), K.Ö. (20), B.U. (19), A.D. (23), H.Ş. (20), O.A. (20), O.K. (23), İ.O.O. (19), M.K. (23) ve O.M. (20) isimli 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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