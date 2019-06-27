Son Dakika Haberleri: Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı
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Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

1 saat önce

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis oynatan ve yasa dışı bahis parası aktaran 34 kişilik şebeke çökertildi.

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı, System.String[]
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis oynatan ve yasa dışı bahis parası aktaran 34 kişilik şebeke çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, spor müsabakalarıyla ilgili yasa dışı bahis oynatılmasına liderlik eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Altı aylık teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz hafta kent genelinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait lüks araç ve paralara el konuldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
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