Son Dakika Haberleri: Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon: 7 Gözaltı

Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon: 7 Gözaltı

24 dakika önce

SAMSUN merkezli 8 ilde, yasa dışı bahis yoluyla 1 yıl içinde 8 milyon 336 bin 38 TL'lik para alış verişi yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, polis 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon: 7 Gözaltı, System.String[]
SAMSUN merkezli 8 ilde, yasa dışı bahis yoluyla 1 yıl içinde 8 milyon 336 bin 38 TL'lik para alış verişi yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, polis 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik takip sonucu yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, Samsun, İstanbul, Kütahya, Giresun, Sakarya, Bartın, Trabzon ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 yıl içinde 34 kentteki 123 katılımcı ile 8 milyon 336 bin 38 TL'lik para alış verişi yaptıkları belirlenen şüpheliler Selçuk K., Ercan B., Cihan A., Hamit M., Davut T., Tugay T. ve Ünal T. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:06 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
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