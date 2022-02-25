Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

25.02.2022 12:41
Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin, kurdukları paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis paralarının aklanmasına aracılık ettiğini tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmanın ardından kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Siber Suçlarla Mücadele, Ankara, Bahis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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