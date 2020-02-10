Yasa dışı bahis için banka hesabı açan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da yasa dışı bahis için banka hesabı açan ve 53 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında yasa dışı bahisten elde edilen paraların transferinde kullanılmak üzere banka hesabı açtığı iddia edilen ve 53 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi H.U., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın suç işlemekte kullandığı değerlendirilen bilgisayar ve cep telefonu da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA