Son Dakika Haberleri: Yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika Güncel Yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

7 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 hard disk, 2 bilgisayar, 11 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 4 deste kupon bülteni, 6 kupon yazıcısı ve 6 bin 250 lira ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Varlık Fonu, at yarışları ve bahisleri hizmet alımı için süreç başladı
Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 06:08:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]