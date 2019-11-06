Yasa dışı bahis operasyonu
7 saat önce
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 43 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:40 Kaynak: AA
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 43 kişi gözaltına alındı.
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