Son Dakika Haberleri: Yasa dışı bahis operasyonu
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Yasa dışı bahis operasyonu

7 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 43 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 43 kişi gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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