Yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

Yasa dışı bahis operasyonu

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik olarak Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik olarak Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, çıkar amaçlı suç örgüt kurup bu faaliyet kapsamında yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara merkezli olarak Antalya, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden tamamının gözaltına alındığı ifade edildi. Şüphelilerin işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği kaydedildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:54 Kaynak: İHA
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