Yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
49 dakika önce
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:59 Kaynak: AA
'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, merkez Mezitli
, Akdeniz
, Yenişehir
ve Toroslar
ilçelerindeki 4 adrese operasyon düzenledi.
İlçe emniyet müdürlüklerinden ekiplerin de destek verdiği operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
İş yerlerindeki aramalarda 32'si gümrük kaçağı 37 cep telefonu, 3 harici bellek ve çok sayıda kulaklık bulundu.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.
Zanlı, cezaevine ziyarete gelen ikizinin yerine geçip, firar etti
Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi
Adana Sıfır Bir'in oyuncuları uyuşturucu madde kullanımına özendirmeden gözaltına alındı
Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı