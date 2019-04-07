Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Kocaeli
1 saat önce
Kocaeli'de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 1 kişi gözaltına alındı, bahis oynadıkları tespit edilen 6 kişiye toplam 53 bin 286 lira idari para cezası kesildi.
Kocaeli
'de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 1 kişi gözaltına alındı, bahis oynadıkları tespit edilen 6 kişiye toplam 53 bin 286 lira idari para cezası kesildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı
koordinesinde düzenlenen "yasa dıs¸ı bahis" uygulamasına, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinden 42 ekip ve 116 personel katıldı.
Uygulamada, Gebze
ilçesinde bir iş yerinde yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle B.K. (20) ile bahis oynadıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 6 kişiye toplam 53 bin 286 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yerinde bulunan dijital materyallere ve suç geliri olduğu değerlendirilen 6 bin 630 liraya el konuldu.
Şüpheli B.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi
'ne sevk edildi.
Öte yandan uygulamalarda 92 iş yeri ve 908 kişi kontrol edilirken, çeşitli suçlardan haklarından yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:21 Kaynak: AA
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