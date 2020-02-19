Yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
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Yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama

6 saat önce

İZMİR merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama, System.String[]

İZMİR merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçunu işlediği belirlenen yasa dışı bahis çetesine yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip ile şüpheliler ile adreslerini belirledi. Çeteye yönelik dün İzmir, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 73 bin 600 lira, 400 dolar ile 2 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 150 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 17 şüphelinin 23 banka hesabı bloke edildi.

YURT DIŞINDAKİ YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNİ KULLANMIŞLAR

Çetenin, serverleri yurt dışında bulunan yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattığı, siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site yöneticilerinin müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin bahis oynamak isteyen müşterileri ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden irtibat kurduğu, para alışverişlerinin haftanın belirli günlerinde çoğunlukla elden, bir kısmının ise yakınlarının banka hesapları üzerinden yapıldığı kaydedildi.

Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde de, yüklü miktarda para akışı sağlandığı, bu şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinden haksız menfaat elde tespit ettikleri saptandı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin polisteki sorguları ise sürüyor.


Banka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:14 Kaynak: DHA
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