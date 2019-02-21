Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 11 Tutuklama

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Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira

Balkondaki Odunlarla Oynayan 5 Yaşındaki Çocuğa Bin 991 Lira Haciz Geldi

Ayvalık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada

Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu