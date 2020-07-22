Yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika

Yasa dışı bahis oynatarak 3 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla iki hafta önce İstanbul'da yakalanan 38 şüphelinin 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında 7 Temmuz'da İstanbul'da çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemiş, sanal ortamda yasa dışı şekilde bahis oynattıkları iddiasıyla aranan 39 şüpheliden 38'i yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin 3 milyon lira menfaat sağlayarak para nakline aracılık ettikleri tespit edilen aralarında suç örgütü lideri U.J'nin de bulunduğu 36 şüphelinin polisteki işlemleri sona erdi.

Emniyetten Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen bahis çetesinin 13 üyesi tutuklandı. Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 25 şüphelinin ise yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı duyuruldu.

Geçtiğimiz 7 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, zanlılarla birlikte 6 tabanca, 112 fişek, 35 cep telefonu, 75 sim kart, 11 dizüstü bilgisayar, 18 banka kartı, bol miktarda dijital materyal, hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde, para sayma makinası ve 320 bin lira para ele geçirilmişti.

Diğer yandan iki hafta önce düzenlenen operasyon ile ilgili bahis çetesi üyelerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ve özel harekat timlerinin adreslere gerçekleştirdiği baskın anları ortaya çıktı. Siber polisince paylaşılan söz konusu görüntülerde, kumardan illegal kazanç elde eden şüpheliler, çeşitli bankalara ait ATM'lerden o paraları çektikleri görülüyor. Şüphelilerin ATM'lerde karekot uygulaması ile para çekme işlemi gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Ayrıca balyalar halinde para ve silahların da ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, emniyete getirilişleri ve şubeden polis eşliğinde adliyeye çıkarılışlarına ilişkin görüntüler de yer alıyor. - İSTANBUL