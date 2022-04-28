Son dakika haberi... 'YASA DIŞI' BAHİS OPERASYONUNDA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... 'YASA DIŞI' BAHİS OPERASYONUNDA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

28.04.2022 10:33

Son dakika haberi... DİYARBAKIR'da, polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DİYARBAKIR'da, polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 24 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'inin askerde, diğerinin ise cezaevinde tutuklu olduğu belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda da 20 cep telefonu, 17 simkart, 1 hafıza kartı, 4 harddisk, 1 laptop ve 1 modem ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi... 'YASA DIŞI' BAHİS OPERASYONUNDA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberi... 'YASA DIŞI' BAHİS OPERASYONUNDA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberi... 'YASA DIŞI' BAHİS OPERASYONUNDA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberi... 'YASA DIŞI' BAHİS OPERASYONUNDA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberi... 'YASA DIŞI' BAHİS OPERASYONUNDA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: Gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: Gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'YASA DIŞI' BAHİS OPERASYONUNDA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 'YASA DIŞI' BAHİS OPERASYONUNDA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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