Yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

26.05.2022 00:58
Yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de yasa dışı bahis oynayanlara yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de yasa dışı bahis oynayanlara yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.K. ve Y.Y. isimli 2 şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; banka kartları, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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