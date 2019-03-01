Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Tutuklama
1 saat önce
İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 2'si tutuklandı. Ankara
Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, Ankara Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi
'ne getirildi. Futbol
ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri belirlenen şüphelilerden 12'si, tutuklanması istemiye Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden N.K. ve T.B, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, diğer zanlıların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:51 Kaynak: AA
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