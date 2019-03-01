Son Dakika Haberleri: Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Tutuklama

1 saat önce

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Tutuklama, System.String[]
İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri belirlenen şüphelilerden 12'si, tutuklanması istemiye Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden N.K. ve T.B, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, diğer zanlıların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:51 Kaynak: AA

Ankara Adliyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz Şanlıurfa'da Aranan Şahıslara Operasyon! Yatağın Altından Çıktılar

Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz Sosyal Medya Üzerinden Polemiğe Girdi! Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'yi Eleştirdi: Allah Kimseye Kendi Videosunu Yasaklatmayı Nasip Etmesin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 23:33:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]