Yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynattıkları şüphesiyle yakalanan 15 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı, diğer 12 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynattıkları şüphesiyle yakalanan 15 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı, diğer 12 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynadığı ve oynattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahsılardan 3'ü tutuklandı.

Operasyon kapsamında yakalanan diğer 12 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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