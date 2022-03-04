Yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı

04.03.2022 02:02

Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Karabük'te yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

İl Merkezi ve Eskipazar ilçesindeki 9 ev, 3 işyeri ve 8 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 105 bin 520 TL, 546 adet uyuşturucu hap, kurusıkıdan bozma tabanca, 258 tabanca ve 6 tüfek fişeği, 14 kurusıkı tabir edilen ses tabancası fişeği, 13 akıllı telefon, 11 SIM kart, 4 bellek, 2 laptop ve 2 hard disk ele geçirildi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca şahısların şüpheli hesap hareketlerinde yaklaşık 12 milyon TL para transferi gerçekleştiği tespit edildi.

Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarına bloke konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkı'nda Kanun'u ihlal" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarını işledikleri iddiasıyla sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i savcılık ifadesinin ardından, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 3'ü tutuklandı.

Yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı (2) Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı (2) Son dakika haberleri... Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı Son dakika haberleri... Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Karabük, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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