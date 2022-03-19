Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

19.03.2022 10:57
Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yasa dışı bahis oynayan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda Y.K., F.T., A.K. ve Y.G. isimli şüpheliler bahis oynanan paralarla birlikte suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama
Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama
Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

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Siber Suçlarla Mücadele, Eskişehir, Polis, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika


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