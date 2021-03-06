Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş - Son Dakika

Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş

06.03.2021 09:49
Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş, System.String[]

ADANA merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 62 kişiden 22'si tutuklandı.

ADANA merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 62 kişiden 22'si tutuklandı. Şüphelilerin, müşteri bulmak için internette en çok izlenen filmlere reklam verdiği, reklama tıklayan kişilerin ise bahis sitelerine yönlendirildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'sanal devriye' ekipleri, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, savcılıktan alınan izinle şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattı. 6 ay süren takip sonucu şüphelilerin organize hareket ettikleri ve suç örgütü oluşturdukları, örgüt liderinin İbrahim D., yöneticilerinin Murat S., Fatih Nevzat B. ve Yunus Emre U. olduğunu belirlendi. Polis ekipleri isimleri belirlemesinin ardından 2 Mart Salı günü şafak vakti Adana merkezli Osmaniye ve İzmir'de operasyon düzenledi. 72 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapan polisler, 7'si kadın, 62 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, şüphelilerin 3'ünün evinde 73 bin lira ve 100 Euro, 2 tabanca, 1 uçaksavar mermisi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirdi.

EMNİYETE ÇAĞRILINCA ŞAŞIRDILARSuç örgütünün, aralarında üniversite öğrencisi, ev kadını ve işsizlerin de bulunduğu 86 kişiye ait 199 banka hesabını, bin 350 lira maaş karşılığı kiraladığı belirlendi. Sorgulanmak üzere emniyete çağrılan şüphelilerin 6 aylık hesap hareketlerinin 87 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi. Şüphelilerden A.K.'nin hesap hareketliliğinin 3 milyon, I.K.'nin 8 milyon, U.S.'nin ise 5 milyondan liradan fazla olduğu öğrenildi. Ekipler, bu şüpheliler üzerinden 6 ayda 87 milyon 300 bin lira paranın çete liderine aktarıldığını tespit etti. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, hesaplarında 6 ayda milyonlarca lira olduğunu öğrenince şaşırıp, bu kadar para olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.3 BİN LİRA MAAŞLI TRANSFER GÖREVLİSİ Ayrıca, hesaplarda biriken paraların 15 bin TL tutarına ulaşınca, banka tarafından fark edilmemesi için başka hesaplara transferini yapması amacıyla 3 bin lira maaş verilerek transfer görevlisi kiralandığı tespit edildi. Transfer görevlisinin, yakalanmamak için ATM yerine mobil bankacılık sistemiyle paraları bir üst hesaba aktardığı belirlendi.EN ÇOK İZLENEN FİLMLERE REKLAM VERMİŞLERŞüphelilerin, müşteri bulmak için yine internetten faydalandıkları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden oynatılan bahis sitesi adıyla internette en çok izlenen filmlerin linklerine reklam verdiği öğrenildi. Polis vatandaşların bu reklama tıkladığında canlı bahis oynama imkanı bulduğunu ve anlık olarak hangi maça bahis yapılacağının öğrenilip, bahis oynatıldığını tespit etti.22 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23'ü serbest bırakıldı, 39 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş
Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş
Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş
Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş
Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş
Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş
Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş
Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş
Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş

Kıbrıs, Polis, Adana, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ablası, helikopter kazasında şehit olan Osman Paşa'yı anlattı: Hukuk kazansa da "Ben asker olacağım" dedi Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk tatil için gittiği evde ölü bulundu IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda
Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi         
09:49
Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti         
09:29
DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğini tahmin ediyoruz DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğini tahmin ediyoruz         
08:05
Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
02:41
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir         
22:03
Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı         
21:11
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor         
19:33
Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın ve euro kaybettirdi Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın ve euro kaybettirdi         
18:27
377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
16:36
11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti         
15:44
Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti         
15:43
Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi         
15:37
Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi         
15:30
2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı 2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı         
12:46
Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı         
11:41
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 10:03:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei