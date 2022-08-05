YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 56 GÖZALTI - Son Dakika
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YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 56 GÖZALTI

05.08.2022 09:37

YASA dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı.

YASA dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, il genelinde internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlandığı yönünde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynatan örgüt üyelerinin tespiti için yapılan teknik takip sonucu 75 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul genelinde Ataşehir, Avcılar, Bağcılar,  Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçeleri ile Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize, Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


- İstanbul
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İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı sanal bahis çetesine yönelik operasyon: 56 gözaltı İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı sanal bahis çetesine yönelik operasyon: 56 gözaltı İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı
Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 56 GÖZALTI - Son Dakika

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