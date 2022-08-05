İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, il genelinde internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlandığı yönünde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynatan örgüt üyelerinin tespiti için yapılan teknik takip sonucu 75 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul genelinde Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçeleri ile Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize, Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 56 GÖZALTI - Son Dakika