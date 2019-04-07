Son Dakika Haberleri: Yasa Dışı Bahis Oynatılan Ofis Görünümlü İş Yerine Suçüstü Operasyon: 1 Gözaltı

Yasa Dışı Bahis Oynatılan Ofis Görünümlü İş Yerine Suçüstü Operasyon: 1 Gözaltı

32 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ofis görünümlü bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yasa Dışı Bahis Oynatılan Ofis Görünümlü İş Yerine Suçüstü Operasyon: 1 Gözaltı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ofis görünümlü bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yasa dışı bahis oynarken yakalanan 8 kişiye ise toplam 53 bin 286 para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yapılan "Yasa Dışı Bahis" uygulaması Kocaeli'de de gerçekleştirildi. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 42 ekip 116 polis ile il genelinde yapılan uygulamada 92 iş yeri kontrol edilirken, 908 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Uygulama sırasında ekipler tarafından Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi'nde ofis görünümlü bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı bahis oynatırken suçüstü yakalanan iş yeri sahibi B.K. (20) gözaltına alındı. İş yerinde bahis oynarken yakalanan 8 kişiye ise alınan ifadelerinin ardından 8 bin 881 TL olmak üzere 53 bin 286 para cezası kesildi. İş yerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahisten elde edildiği tespit edilen 6 bin 630 TL para ve bahis oynatılmasında kullanılan elektronik cihazlar ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:20 Kaynak: İHA

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