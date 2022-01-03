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Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

03.01.2022 13:34

Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildiKÜTAHYA Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 30 Aralık günü gözaltına alınan 17 şüpheliden işlemleri tamamlanan 13'ü polisteki ifadelerinin ardından...

Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

KÜTAHYA Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 30 Aralık günü gözaltına alınan 17 şüpheliden işlemleri tamamlanan 13'ü polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kütahya'nın yanı sıra İstanbul ve Eskişehir'de yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 17 şüpheliyi gözaltına almıştı. 13 şüpheli, polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Polis, 20 aylık teknik ve fiziki çalışma yürütmüş, suç örgütünün toplam işlem hacminin ise yaklaşık 47 milyon lira olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eskişehir, Kütahya, Aralık, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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